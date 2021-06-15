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Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var
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Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 20 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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15.06.2021 14:45:16
Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 20 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu en az 20 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.

Askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısını üstlenen terör örgütü Eş-Şebab, "saldırıda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini" iddia etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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