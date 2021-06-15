Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 20 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.