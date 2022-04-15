Sofya – İstanbul tren seferleri başlıyor
Bulgaristan ve Türkiye demiryolları idareleri BDJ ve TCDD arasında varılan anlaşmayla yaz sezonu öncesi seferleri 25 nisan itibariyle yeniden başlatma kararı aldı.
2022-04-15 09:30:51
Her gün karşılıklı sefer yapacak olan İstanbul-Sofya Ekspresi, Halkalı'dan saat 22.00'da hareket edecek ve saat 09.35'te Sofya'da olacak.
Ekspres tren Sofya Merkez Tren İstasyonundan saat 18.30'da hareket edecek ve sabah 07.00'da İstanbul'da olacak.
Yataklı vagonların da bulunacağı trene, 3 Haziran'dan sonra yaz sezonuna özel Bükreş- İstanbul kompozisyonu da eklenmesi öngörülüyor.
Kaynak: balkanhaber.org .
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