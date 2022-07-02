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SMO'dan PKK’ya karşı Tel Rıfat sevkiyatı

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına askeri takviye gönderdi.

15 Dakika Önce
2022-07-02 17:25:08
SMO'dan PKK’ya karşı Tel Rıfat sevkiyatı

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

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SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

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Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

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YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. AA

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