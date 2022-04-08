DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bursa iftar vakti ne zaman? Bursa’da akşam ezanı ne zaman okunur?
Gantz'dan Filistinlilere gözdağı! '200 kişiyi tutukladık gerekirse binleri tutuklarız'
Başhemşire Mine Yıldız kimdir? Kasaba Doktoru dizisindeki hemşire Mine kim? Hemşire Mine'yi hangi oyuncu oynuyor?
Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? 2022 bayram ikramiyeleri ne kadar verilecek?
Tunus Askeri Mahkemesi'nden tepki çeken hapis cezası kararı
Zekât vermenin bir vakti var mı?
Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı
Erdoğan: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık
Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı beklenmiyor
Slovakya'dan Ukrayna'ya S-300 hava savunma desteği
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi
Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Kerem Aktürkoğlu sakat mı ? I Dominic Torrent açıkladı!
Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı
İzmir otobüs biletleri ne kadar oldu 2022? ESHOT kaç TL oldu?
Erdoğan Yıldırım “İnşaat Sektörünün Gelişmesinde En Büyük Pay Şirketlerin!”

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Slovakya'dan Ukrayna'ya S-300 hava savunma desteği

Slovakya'dan Ukrayna'ya S-300 hava savunma desteği

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

46 Dakika Önce
2022-04-08 15:05:15
Slovakya'dan Ukrayna'ya S-300 hava savunma desteği

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya'nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş