Siyasetteki rakipleri, Mehmet Öz'ü Trump'a şikayet ettiler

ABD'de Cumhuriyetçi Partiden Pensilvanya'dan senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz'ün Türk vatandaşlığı ve Müslüman kökeni ABD siyasetini karıştırdı. New York Times, Öz'ün rakibi olan David McCormick'in eşinin başörtülü kadınlarla fotoğraflarını göstererek ABD'nin eski başkanı Trump'a Öz'ü şikayet ettiğini ortaya çıkardı.

ABD'de geçen yılın sonunda Pennsylvania'dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına atılan ülkenin önde gelen isimlerinden Dr. Mehmet Öz'ün adaylığı tartışılmaya devam ediyor. Geçen hafta seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını söyleyerek gündem olan Dr. Öz'ün rakiplerinin, ünlü doktoru ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a şikayet ettiği ortaya çıktı.

Gelecek seçimlerde başkanlığa yeniden aday olma sinyali veren Trump ile görüşen Dr. Öz'ün rakibi David McCormick'in yaptığı görüşmenin detaylarını New York Times paylaştı.

NY Times'ın haberinde Dr. Öz'den birkaç ay sonra senatörlük yarışına giren McCormick'in, adaylığını açıklamadan önce Florida'ya eşi Dina Powell McCormick ile giderek özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Haberde Powell McCormick'in Trump ile görüşerek Dr. Öz'ü kötülediği belirtildi. New York Times gazetesi, Trump'a gösterilen fotoğrafın Dr. Öz'ün İstanbul'daki cenazesi sırasında çekilmiş olabileceğini iddia etti.

Trump yönetiminde Kıdemli Ulusal Güvenlik Uzmanı olarak Trump ile birebir çalışma şansı olan Dina Powell McCormick'in, “Dr. Öz'ün Müslüman geçmişi, Pennsylvania'daki ABD Senato yarışında siyasi bir engel yaratabilir” dediği belirtildi.

New York Times'a konuşan dört farklı kaynak, Powell McCormick'in Trump'a görüşmede Dr. Öz'ün başörtülü bazı kadınlarla çekilmiş fotoğraflarını söyledi. Çiftin, Trump'a Dr. Öz'ü şikayet ettiği belirtilirken bunun hem seçilme konusunda bir sıkıntı yaratabileceğini hem de siyasi bir engel olabileceğini söylediği de aktarıldı.

Pennsylvania'daki seçim yarışının şimdiden bu kadar hızlı ve gergin başladığına dikkat çeken New York Times, “Emekli olan Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey'nin yerine gelecek adayların yarışının yoğunluğu dikkat çekiyor” yorumunu yaparken Trump'ın onayını almanın adaylar için kritik bir önemi olduğu ve hatta “sonuca götüren” bir hamle olduğunu da vurguladı.

McCormick'in sözcüsü Jess Szymanski, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bir karalama kampanyası olduğunu söyledi. Szymanski, “Bu iddialar Dr. Öz'ün çifte vatandaşlığı gibi meşru ulusal güvenlik endişelerinden ilgiyi dağıtmak için ortaya atıldı” dedi. Öte yandan hiçbir zaman Dr. Öz'ün mensup olduğu din ile ilgili Trump'a bir şikayette bulunulmadığı da belirtildi ve sadece Dr. Öz'ün Türk vatandaşlığının gündeme geldiği belirtildi.

Szymanski, “Dr. Öz, çifte vatandaşlığı, Türk ordusunda görev yapmış olması, Türkiye hükümetiyle bağları ve yurt dışındaki finansal bağlantılarıyla birlikte ciddi ulusal güvenlik riski oluşturuyor” dedi.

Ohio'da Türk göçmen bir aileye doğan Öz, zorunlu askerlik görevini yapmıştı. Çifte vatandaşlık sahibi olan Öz, son yıllarda Alzheimer hastası olan annesini ziyaret için Türkiye'ye gittiğini ve çifte vatandaşlığını kullandığını söylemişti.

Dr. Öz, Çarşamba günü yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda Türkiye vatandaşlığından feragat edeceğini söylemiş ve seküler bir Müslüman olarak yetiştiğini ve dört çocuğunun da Hıristiyan olduğunu dile getirmişti.

McCormikler ile Trump arasındaki görüşmede hangi fotoğrafın gösterildiği bilinmezken New York Times, Dr. Öz'ün 2019'da vefat eden babasının İstanbul'daki cenazesinden fotoğrafların gösterilmiş olabileceğini öne sürdü.

Gazete, o dönem çekilen fotoğraflarda Dr. Öz'ün siyasetçiler ve imam ile birlikte babasının tabutu önünde görüldüğünü aktardı. O dönem çekilen fotoğraflarda başörtülü yakınları da kadrajda görülüyor. .