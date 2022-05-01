Siyasete atılan doktor Mehmet Öz'e bir darbe daha!

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörlüğüne aday olan doktor Mehmet Öz ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast, ABD'nin önde gelen kurumlarından Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nin sessizce Dr. Öz'ü internet sitelerinden kaldırdığını ortaya çıkardı.

Columbia Üniversitesi, Dr. Öz'ün kişisel sayfalarını platformdan kaldırırken daha önce Dr. Öz, Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi üst düzey pozisyonlarda görev almıştı. Fakat doktor Öz'ün halen “fakültede çalışanlar listesinde” yer aldığı belirtildi.

ABD medyası, Dr. Öz'ün “kişisel kazanç” elde etmek için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıttığı iddiasıyla Columbia Üniversitesi'nin eleştiri oklarının hedefinde olduğunu aktardı.

Columbia Üniversitesi'nden ya da Dr. Öz tarafından bu gelişme ile ilgili bir açıklama gelmedi. .