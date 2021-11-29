Siyaset bilimci Fukuyama: Türk İHA'ları oyun değiştirebilir

Amerikalı Siyaset Bilimci Francis Fukuyama'nın Türk İHA'larının Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde oyunu değiştirebileceğini söyledi.

BAYKAR üretimi İHA'ları satın alan ülkelere Libya, Azerbaycan ve Katar'ın ardından Ukrayna da eklendi. Ukrayna da 6 adet Bayraktar TB2 satın aldı.

Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) övgü toplamaya devam ediyor. Son olarak bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama ekibinin de üyesi olan, halihazırda Amerikan Siyaset Bilimi Derneği,Dış İlişkiler Konseyi üyesi, Stanford's Freeman Spogli Enstitüsü kıdemli üyesi Siyaset Bilimci Francis Fukuyama, Türk İHA'larıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Fukuyama, devam eden Rusya - Ukrayna gerginliği için Türk İHA'ların bölgede "oyun değiştirici" olabileceğini söyledi.

Fukuyama'nın paylaşımı şu şekilde:

"Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir, Moskova bu yüzden bu konuyla çok meşgul oluyor."

Kaynak: odatv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.