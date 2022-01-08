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TIMETURK / DÜNYA / Siyahi Ahmaud Arbery’yi öldüren üç kişiye ömür boyu hapis

Siyahi Ahmaud Arbery’yi öldüren üç kişiye ömür boyu hapis

ABD’nin Georgia eyaletinde görülen davada Travis McMichael, Gregory McMichael ve William 'Roddie' Bryan, siyahi Ahmaud Arbery’yi öldürmekten ömür boyu hapis cezası verdi

3 Saat Önce
2022-01-08 10:05:45
Siyahi Ahmaud Arbery’yi öldüren üç kişiye ömür boyu hapis

ABD'de siyahlara yönelik işlenen cinayetlerde son dönemde verilmeye başlayan ağır cezalara biri daha eklendi.

Siyahi Ahmaud Arbery, Şubat 2020'de ABD'nin Georgia eyaletindeki evinin yakınlarındaki bir parkta koşu yaparken, kendisini araçlarıyla takip ettikten sonra vurarak öldüren Travis ve babası Gregory McMichael ile komşuları William Bryan, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Bryan'a 30 yıllık mahkumiyetin ardından şartlı tahliye başvurusu yapma hakkı tanınırken McMichaellara bu hak tanınmadı.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinde bir polisin boynuna bastırması sonucu nefessiz kalan ve hayatını kaybeden siyah ABD vatandaşı George Floyd'un ölümünün ardından, ABD genelinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Geniş çaplı protestoların ardından Ahmaud Arbery cinayeti de bir kez daha gündeme geldi.

Kasım ayında, mahkeme jürisi üç sanığı cinayetten suçlu bulmuştu.

25 yaşındaki Arbery, çoğunlukla beyazların yaşadığı Brunswick'te koşuya çıktığı sırada 66 yaşındaki Gregory McMichael, 35 yaşındaki oğlu Travis McMichael ve 52 yaşındaki komşuları Bryan, Arbery'yi araçlarıyla takip etti. Ardından araçlarıyla Arbery'yi parkın bir köşesinde sıkıştırdılar.

Görgü tanıkları, bu üç kişinin Arbery'ye ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Bir süre sonra Travis McMichael, silahsız olan Arbery'yi vurarak öldürdü.

ARBERYVERDICT

Eski polis olan Gregory McMichael'ın avukatı, Arbery'nin hırsızlık yaptığından şüphelendiklerini; yakalamaya çalışırken nefsi müdafaa için kendisini vurduklarını iddia etti. Sanık avukatları, bu üç kişinin "tek bir kötü şey yapmış, ancak ailelerine, toplumlarına bağlı kişiler olduğunu" savundu.

Savcılar ise, ırkçılığın cinayette rol oynadığını ve cinayetin duygusuzca ve katı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Arbery'nin ailesi de hayatlarının en zor döneminin bu kararla sona erdiğini söyledi. Annesi Wanda Cooper Jones, "Karar seni geri getirmeyecek ama hayatımın bu çok zor dönemini kapatmama yardımcı olacak. Sana adaleti sağlayacağım sözünü vermiştim" dedi.

Arbery'ye siyah olduğu için saldırdıkları belirtilen üç sanık, gelecek ay da "nefret suçu işlemekten" yargılandıkları bir başka davanın duruşması için mahkemeye çıkacak.

Jones, cinayetin ardından üç sanığı tutuklamayı reddeden ve serbest bırakan kolluk kuvvetlerine de dava açtı.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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