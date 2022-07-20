Sivrisinekler ''katilden'' intikamlarını aldı!

Çin'in güney doğusundaki Fujian bölgesinde bir sitedeki daireyi soyan hırsız, sivrisinekler sayesinde yakalandı.

Hırsız, 11 Haziran'da Fuzhou'da bir daireye balkondan girerek evdeki değerli eşyaları çaldı ve geceyi evde geçirmeye karar verdi.

Yumurta ve makarna pişirerek karnını doyuran hırsız, daha sonra evdeki yatak odalarından birinde sivrisinek savan ilacı prize taktı ve uyudu.

Hırsızlık olayı üzerine eve giren polisler, otuma odasının duvarında iki ölü sivrisineğin kanlı izlerini farketti.

Yerel basına göre duvarların yeni boyanmış olduğundan hareket eden polis, ev sahiplerinin duvardaki lekeyi temizleyeceği kanısına vardı ve sivrisineklerin hırsızı soktuğu ipucunu esas alarak araştırmaya başladı.

DNA'lar eşleşti

Duvardan alınan sivrisineklere ait kan örnekleri DNA testi için laboratuvara gönderildi. Polis, DNA örneklerinde 30 Haziran'da gözaltına alınan bir suçlunun DNA'sına rastlandığını açıkladı. Eşleşme sayesinde yakalanan hırsız, bu evden başka dört evi daha soyduğunu itiraf etti.

Olay Çin'deki sosyal medya platformu WeChat'te tartışma konusu oldu. Yerel basına yansıyan haberlere göre bir kullanıcı "Hırsızlık yaptığı evde nasıl geceyi geçirir. Bu adamın ciddi psikolojik olarak hasta olmalı" derken, bir diğeri "Sivrisineklerin intikamı; sivrisinekleri faydasız sanmakta yanılmışım" dedi.

DNA araştırmalarının son dönemde Çin polisi tarafından suçluları yakalamada sıklıkla kullanılır hale geldiği bildiriliyor. Ülkenin doğusundaki Zhejiang kentinde polis, salyadan alınan DNA'yı inceleyerek, sekiz aylık bebeğin kafasına düşen mısır koçanının, yedikten sonra balkondan atan 69 yaşındaki bir kadına ait olduğunu tespit ettiği aktarılıyor. .