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Sivil toplum örgütlerinden Sisi yönetimine çağrı: Ganim derhal serbest bırakılsın

Mısır'da hapiste bulunan emekli gazeteci Tevfik Ganim'in (66) derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için 11 sivil toplum örgütü Mısırlı yetkililere çağrıda bulundu.

1 Saat Önce
2021-08-29 06:47:00
Sivil toplum örgütlerinden Sisi yönetimine çağrı: Ganim derhal serbest bırakılsın

Mısır'da hapiste bulunan emekli gazeteci Tevfik Ganim'in (66) serbest bırakılması için 11 sivil toplum örgütü Mısırlı yetkililere çağrıda bulundu.

İnsan hakları örgütlerinin, Ganim'in tutuklanmasının 100'üncü gününde yaptığı ortak açıklamada, emekli gazetecinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada, şeker ve kemik hastalığı olan Ganim'in sağlık durumundan tamamen İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğu belirtildi.

Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Kurumu, Nedim Merkezi, Mısır Kişisel Haklar Girişimi, Mısır İnsan Hakları Cephesi, Committee for Justice, Arap İnsan Hakları Enformasyon Ağı, Özgürlük Girişimi, Bölgesel Haklar ve Özgürlükler Merkezi, Haklar ve Özgürlükler Kavşağı ve Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü açıklamayı imzalayan kurumlar arasında yer aldı.

Ganim, Kahire yakınlarındaki 6 Ekim kentindeki evinde 21 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve "terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılanmasına karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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