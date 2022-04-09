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TIMETURK / DÜNYA / ''Sivil katliam'' iddialarına yanıt: Rusya'yı suçlamak için yeni bir provokasyon

''Sivil katliam'' iddialarına yanıt: Rusya'yı suçlamak için yeni bir provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın İrpin şehrinde “Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla” provokasyon hazırlandığını iddia etti.

10 Dakika Önce
2022-04-09 13:04:30
''Sivil katliam'' iddialarına yanıt: Rusya'yı suçlamak için yeni bir provokasyon

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinin eylemlerine yönelik bilgi verdi.

Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Dnipro bölgesinde Novomoskovsk yerleşim birimi civarında Ukrayna ordusuna ait büyük bir cephaneliği yok ettiklerini belirten Konaşenkov, “Poltava bölgesinde Mirgorod hava üssünde hava keşfi sırasında tespit edilen savaş uçağı imha edildi. Mig-29 ile birlikte Mi-8 model helikopter ve ayrıca havacılıkla ilgili silahların bulunduğu depo yok edildi.” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun bir günde 85 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu kaydeden Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 127 uçak, 98 helikopter, 425 insansız hava aracı, 2 bin 31 tank ve zırhlı araç, 228 hava savunma füze sistemi, 880 obüs ve havan topu, 1932 özel askeri araç imha edildi.” bilgisini verdi.

İRPİN'DE PROVOKASYON HAZIRLIĞI İDDİASI

Kiev yönetiminin, “Kiev bölgesindeki İrpin şehrinde sivillere katliam gerekçesiyle Rusya'yı suçlamak için yeni bir provokasyon” hazırladığını öne süren Konaşenkov, Rus ordusunun bir haftadan daha fazla önce bu bölgeyi terk ettiğini hatırlattı.

Ukrayna istihbaratının bir morgdan “Ukrayna topçusu bombardımanında ölen sivillerin cesetlerini” getirerek İrpin'de bir binanın bodrumuna yerleştireceğini iddia eden Konaşenkov, buna ilişkin görüntülerin Batı medyası aracılığıyla servis edileceğini öne sürdü. .

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