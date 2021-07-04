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Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Endonezya'da 33 koronavirüs hastasının, sıvı oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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04.07.2021 19:27:14
Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi Sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Kovid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Kovid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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