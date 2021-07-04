Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Endonezya'da 33 koronavirüs hastasının, sıvı oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi Sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Kovid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Kovid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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