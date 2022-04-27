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Sisi: Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 'Sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu.' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2022-04-27 08:00:45
Sisi: Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu

Her yıl düzenlenen "Mısır Ailesi İftarı" programına iştirakinin ardından yerel basına değerlendirmelerde bulunan Sisi, Mısır'da 2011 ile 2013 arasında yaşanan gelişmelere değindi.

Sisi, 2012'de yapılan seçimlerin ardından iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Birisinin (kendisi), başkasıyla (Mursi) fikir ayrılığına düştüğü zaman ona yardım etmesi mantıklı mı? Niye yardım etsin? Peki komplo mu kursun? Hayır. Allah'a yemin ederim ki değişikliğin ve başarının nedeni komplo, ihanet ve sadakatsizlik değildi. Çünkü sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu. Şayet ona iktidara geldikten sonra komplo kurmuş olsaydım, ülkeye ve 100 milyon insana komplo kurmuş olur, onların geleceğini ve istikrarını heba etmiş olurdum."

- Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi, Ulusal Gençlik Konferansı yönetimine de ülkede ayrım yapmaksızın tüm siyasi partilerle koordineli şekilde, Mısır'ın içinde bulunduğu zorlu süreçte gerçekleştirilmesi gereken öncelikler hakkında siyasi diyalog başlatılması talimatı verdi.

Siyasi diyaloğun sonuçlarının bizzat kendisine iletilmesini isteyen Sisi, diyaloğun son sürecine kendisinin de katılacağını söyledi.

- "Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz"

Cumhurbaşkanı Sisi, ayrıca 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu bazı kişilerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz. Bu vatan hepimize yeter." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı. .

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