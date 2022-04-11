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TIMETURK / DÜNYA / 'Sisi, Mursi'nin ayakkabılarını taşıyordu ve onu pohpohlıyordu!'

'Sisi, Mursi'nin ayakkabılarını taşıyordu ve onu pohpohlıyordu!'

Mısır Yatırım eski Bakanı Yahya Hamed, Mursi döneminde İttihadiya Sarayı'nda Sisi ile ilgili tanık olduğu bir olayı anlattı. Hamed, 'Namazı bitirdikten sonra Sisi'yi Cumhurbaşkanı'nın ayakkabılarını önüne koymak için taşıdığını gördük. Mursi şaşkınlıkla ona baktı ve ona 'Ne yapıyorsun Abdel Fattah' dedi' ifadelerini kullandı.

35 Dakika Önce
2022-04-11 14:37:43
'Sisi, Mursi'nin ayakkabılarını taşıyordu ve onu pohpohlıyordu!'

Mısır Yatırım eski Bakanı Yahya Hamed, demokratik seçimle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi kanlı darbe ile deviren, dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi iligili çaprıcı açıklamalarda bulundu.

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Arabic Post'un haberine göre; Mursi döneminde İttihadiya Sarayı'nda Cumhurbaşkanı ile Sisi arasında yaşanan bir olaya tanık olan eski bakan Hamed, "Sisi, Mursi'nin ayakkabılarını taşıyordu ve onu pohpohlıyordu!" dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin kişisel imajına saygı duyduğunu belirten Hamed, kendisinin ve diğerlerinin Sisi'nin Mursi'yi olan davranışlarından rahatsız olduklarını söyledi.

Hamed, Sisi'nin İttihadiya Sarayı'nda yaptıklarına ilişkin şunları söyledi: Sisi her zamanki gibi saraydakilerle birlikte dua etmek için dışarı çıktı. Namazı bitirdikten sonra Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Mursi'nin ayakkabılarını önüne koymak için taşıdığını gördük. Cumhurbaşkanı Mursi şaşkınlıkla ona baktı ve ona 'ne yapıyorsun Abdel Fattah' dedi." 

"Sisi tarafından bu davranış birden fazla durumda tekrarlandı" diyen Hamed şöyle devam etti: "Sisi, Cumhurbaşkanı Mursi ile yaptığı görüşmeleri sırasında çekilen fotoğraflarda her zaman yere bakıyor ya da oturuyordu.
Evet, ihanet oldu ama bu kişinin Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı takındığı iki yüzlü tavrı herkesin bilmesi önemli. Kendini abartmaya çalışan bir senarist de çıkabilirdi, ama onu ne zaman görsem hep başkanın ayakkabılarını taşırken hatırlıyorum."

Eski Bakan Hamed, sözlerini, "Cami olayının gerçekliğine tanıklık ederim ve oradaydım." ifadesiyle sonlandırdı.

Hamed'in ifadesi sosyal ağlarda geniş bir etkileşime yol açtı.

Hamed'in söylediklerine destek verenler ondan, İttihadiya Sarayı'nda gördükleriyle igili ifadelerinden daha fazla bahsetmesini istedi.

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