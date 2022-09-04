Sisi, Muhaberat’a sigara ürettirecek!

Uluslararası sigara şirketi Philip Morris, Genel İstihbarat Servisi’ne bağlı olarak sigara üretimine devam edecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ekonominin çökme noktasına geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, sigara üretimini istihbarat şirketine bağladı. Arabicpost'ta yer alan habere göre; uluslararası sigara şirketi Philip Morris, ruhsat işlemlerinde yaşanan değişiklikler sonrası faaliyetlerine “eş-Şeriketü'l-Müttehide li't-tebağ” ismiyle Genel İstihbarat Servisi'ne bağlı olarak devam edecek. Şirkete sigara üretim ruhsatı bu bağlamda verildi. Şirket, Mısır'da Marlboro, L&M ve Merit gibi sigara markalarına sahiplik yapıyor.

Ekonominin yüzde 70'inin devlet ve ordu kontrolünde olduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kontrolü altında tuttuğu istihbarat servisleriyle şirketler üzerinde de denetim sağlıyor. .