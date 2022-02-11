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Sisi, Macron ile Libya'yı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

54 Dakika Önce
2022-02-11 22:22:37
Sisi, Macron ile Libya'yı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, Brest kentinde düzenlenen One Ocean Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Fransa'da Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

İkili görüşmede son yıllarda ekonomik, ticari ve askeri alanlarda ilerleme kaydeden Mısır ile Fransa arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Sisi ile Macron görüşmesinde Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sisi ile Macron'un, "Libya'da terörü bitirmenin yanı sıra tüm yabancı paralı askerlerin çıkarılması ile güven ve istikrarın geri gelmesi için ortak çabaları artırmada mutabık kaldığına" işaret edildi.

Açıklamada Macron'un, "Mısır'ın Libya'da ulusal kurumları koruma ve siyasi çözüm sürecine katkılarını takdir ettiği" vurgulandı. AA .

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