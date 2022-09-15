Sisi, Katar ajanı mı oldu?

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı ilk kez ziyaret ettiği Katar’da Doha yönetimini öve öve bitiremedi. Oysa 2013 yılında gerçekleştirdiği darbe sonrası Sisi direktifiyle harekete geçen cunta mahkemelerinin Muhammed Mursi’ye yönelik en kapsamlı suçlamalarından biri “Katar’a casusluk” olmuştu. Mısır’ın cunta yargısı, Mursi’ye'Mısır'ın milli güvenliğini ilgilendiren belgelerin Katar'a sızdırıldığı' iddiasıyla müebbet vermişti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Doha ziyaretinin son dönemde Katar-Mısır ilişkilerindeki gelişmenin bir yansıması olduğunu söyledi. Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulundu. Ziyaretin, ortak Arap dayanışmasına destek amaçlı, karşılıklı iki ülkenin arzusu üzerine gerçekleştiğini belirten Sisi, bu durumun Mısır ile Katar arasında ortak koordine ve yoğun iş birliğini gerektirdiğini dile getirdi.

Katar'a övgü

Sisi, Katar'ın bölgesel siyasi birçok konudaki rolü ve elde ettiği olumlu sonuçlara ilişkin, Çad'daki geçici yönetim ile silahlı muhalefet güçleri arasındaki ulusal diyalog çalışmasına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Sisi, gelecek kasım ayında Cezayir'de yapılacak Arap Zirvesi'nin terör tehlikesi, gerginlikler ve krizlerle dolu bir süreçte olması açısından Arap dünyası için hassas bir zamanda gerçekleşeceği değerlendirmesinde bulundu. Sisi, şöyle devam etti:

"Açık olmam gerekir. Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması, ulusal devlet anlayışına bağlılık başta olmak üzere Arap bölgelerimizde birçok anlayış ve ilkelerin kesinliğini ve hiçbir şekilde terörist örgütler ve silahlı milislerle ilişki içinde olmamayı vurguluyorum. Gelecek zirvede Arap dünyası liderleriyle iş birliği arzumuz bu çerçevede olacak."

Darbe sonrası Mursi'yi Katar'a casusluktan yargılayıp müebbet verdiler

3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirdiği darbeyle Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren dönemin cuntacı generali Abdülfettahes-Sisi direktifi altındaki hukuk sistemi Mursi'yi birden fazla davada yargılamıştı.

Mursi'ye yönelik suçlamalardan biri de 'Katar'a casusluk' idi ve davanın içeriği 'Mısır'ın milli güvenliğini ilgilendiren belgelerin Katar'a sızdırıldığı' suçlamasıydı…

Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, darbe sonrası yaptığı bir yazılı açıklamada, Mursi'nin mahkemeye sevk edildiği beşinci davanın, "ülke tarihindeki en büyük ihanet ve casusluk davası" olduğunu iddia etti. Berekat'ın talimatıyla Mursi hakkında, görevde olduğu Haziran 2012-Temmuz 2013 arasında "Mısır'ın milli güvenliğini ilgilendiren belgelerin Katar'a ve Katar merkezli televizyon kanalı al-Jazeera'ye sızdırıldığı" gerekçesiyle ayrı bir soruşturma bile açılmıştı.

Müebbet hapse çarptırıldı

Muhammed Mursi, 18 Haziran 2016 tarihinde hukukî temellere dayalı olmayan‘Katar adına casusluk' davasında suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Mursi hakkında yönetimde bulunduğu süre boyunca “ülkeyi Katar'a sattığı” yönünde temelsiz suçlamalar yapılmıştı.