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TIMETURK / DÜNYA / Sisi ile ilgili dikkat çeken Türkiye iddiası

Sisi ile ilgili dikkat çeken Türkiye iddiası

Afrika istihbarat sitesi Africa Intelligence, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin artık Türkiye ile çatışmak istemediği için için Libya'da darbeci Hafter'e verdiği desteği çekmeyi planladığını iddia etti.

2 Saat Önce
2021-09-24 14:00:20
Sisi ile ilgili dikkat çeken Türkiye iddiası

Uluslararası yayın organı Africa Intelligence'da çarpıcı bir yazıya yer verildi. 21 Eylül tarihli "Sisi, Erdoğan'la olan çatışmadan kaçınmak için Hafter'e verdiği desteği azaltmayı planlıyor" başlıklı haberde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamak istemediği için Libya'da Hafter güçlerine verdiği desteği bile azaltabileceği iddia edildi.

Çarpıcı iddiada "Hafter'in uzun zamandır kayıtsız şartsız destekçisi olan Sisi şimdi artık ortak bir çözüm sağlamaya hazır durumda. Sisi Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınıyor ve enerjisini başta Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki baraj projesi olmak üzere diğer krizlere ayırmak istiyor" denildi.

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HEDASİ KRİZİ SÜRÜYOR

Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı'na karşı çıkıyor ancak Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor. Hali hazırda yüzde 80'i tamamlanan baraj bittiğinde Afrika'nın en büyüğü olacak ve bu sayede Etiyopya'yı da enerji ihraç edebilen bir güç haline getirecek. Mısır ve Sudan ise Nil suyundaki paylarının sağlanabilmesi için üçlü anlaşma imzalanması gerektiğini savunuyor.
Hedasi Barajı'ndan sağlanacak enerji, bölgede güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip.

DARBECİNİN SEÇİM OYUNU

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti. Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'yi kendisinin yerine "başkomutan" olarak atadı. Böylece Hafter, seçimlere hazırlanırken, öte yandan Temsilciler Meclisi'nin Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybederse tekrar "görevine" dönebilecek. Önceki gün Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, hükümetten güven oyunu çektiğini açıklamıştı.

Kaynak: Star Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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