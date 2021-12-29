Sisi'den Mısır'da ilginç yasak

Mısır'ın tartışmalı lideri Abdulfettah el Sisi, ülkede süs bitkisi yetiştiriciliğini yasaklama kararı aldı.

Ülkede 2013 yılında darbeyle görev başına gelen Sisi, tartışmalı bir karara daha imza attı.

Sisi'nin süs bitkisi yetiştirme kararını yasaklama talimatı verip, yasağın nedeni olarak "daha faydalı bitkiler için su kaynaklarının muhafaza edilmesini" gösterdi.

Sisi'nin kararı Mısırlıların tepkisini topladı. Özellikle Sisi muhalifleri sosyal medyada, ülke için önemli bir ihracat kalemi olan süs bitkisi yetiştiriciliğine darbe vurulduğunu belirtti.

Muhalifler Sisi'yi "hiçbir fikri ve bilgisi olmayan konularda rastgele söylemlerde bulunmakla" suçladı.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.