Sisi'den Libya hükümetine destek mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve devlet seçimlerinin geçiş döneminde Libya Başkanlık Konseyi, siyasi süreç ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne tam destek mesajı verdiği belirtildi.

Libya halkının "kardeş" olarak nitelendirildiği açıklamada, Sisi'nin, ülkesinin Libya'nın iç işlerine müdahale edilmemesi, toprak bütünlüğünün korunması ve halkın değerlerinin muhafaza edilmesi yönündeki tutumunu yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Menguş'un diplomatik başarılarından övgüyle söz eden Sisi'nin, Libya'nın egemenliğini geri kazanmasının paralı askerlerin Libya'dan geri çekilmesiyle başlayacağını, Mısır'ın ikili, bölgesel ve uluslararası düzeydeki tüm girişimlere tam destek vereceğini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Libyalı Bakan Menguş'un da Mısır'ın Libya'nın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarına verdiği destekten övgüyle bahsettiği ifade edildi.

Menguş'un, başta güvenlik olmak üzere Mısır ile ikili iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve karşılıklı diplomatik temsil düzeyinin de yükseltilmesi yönündeki isteğini dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de hazır bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri dün, Libyalı mevkidaşı Menguş ile ikili iş birliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.