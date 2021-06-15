DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye’de bugünkü vaka ve can kaybı açıklandı
Bafralı Deli Demir kimdir? Bafralı Delidemir'den Alaattin Çakıcı iddialarına yanıt
'Veyis Ateş daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniydi'
Şam Kapısı'ndaki ''Bayrak Yürüyüşü'' olaylı başladı
Kobani davasında 4 sanığa tahliye
Bakan Kurum açıkladı: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik
ABD medyası: Bu kriz Biden'ın da Putin'in de boyunu aşar
Alman raporu: Aşırı sağ en büyük ulusal güvenlik tehdidi
Normalleşme ile birlikte düğünlerde yeni dönem başlıyor
Sisi'den Katar’a 'iş birliği' mektubu
İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme
''Alaattin Çakıcı, 'çekil' talimatı ile Kıbrıs'a gitti'' iddiası: Çakıcı’nın danışmanından yanıt
Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?
Tuğçe Kazaz'dan 'ikinci dil' çıkışı: 'Atatürk'ü o sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi'
Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı?

Sisi'den Katar’a 'iş birliği' mektubu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye 'iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi' konusunu içeren bir mektup gönderdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 18:05:58
Sisi'den Katar’a 'iş birliği' mektubu

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi makamında kabul etti.

Kabulde Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar Emiri Şeyh Temim'e gönderdiği mektubu teslim etti.

Mektupta iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin konuların da yer aldığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 13 Haziran Pazar akşamı Doha'ya gelmişti.

Katar-Mısır ilişkilerinin normalleşme süreci

"Terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar Emiri Al Sani'nin 12 Nisan'da ramazan ayı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aramasıyla El-Ula zirvesinden sonra iki lider arasında ilk kez doğrudan iletişim kuruldu.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanı, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi ve Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş