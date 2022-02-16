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Sisi’den İsraillileri sevindiren jest

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Kahire'de düzenlenen Uluslararası Enerji Konferansı’nda tekerlekli sandalyede oturan İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’ın yanına gidip özel ilgi göstermesi İsraillileri sevindirdi. İsrailliler, Sisi'nin hareketini 'soylu bir insani duruş' olarak nitelendirdi. 

17 Dakika Önce
2022-02-16 10:04:40
Sisi’den İsraillileri sevindiren jest

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen Uluslararası Enerji Konferansı ilginç bir sahneye şahit oldu.

Konferansa katılanlar arasında İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar da vardı.

İsrailli Bakan'ın konferansa tekerlekli sandalye ile katıldığını gören Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kadın bakanın yanına kadar gidip özel ilgi gösterdi. Sisi'nin, kadın bakana hal hatır sorup selamlaması İsraillilerin övgüsüne yol açtı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Twitter'da o anın video görüntülerini retweet etti ve “Başkan El Sisi, hepimize dokundunuz.” diyerek Mısır Cumhurbaşkanına övgüde bulundu.

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Video ilk olarak diplomasi muhabiri Barak Ravid tarafından yayımlandı ve videoyu "muhteşem" ve "izlenmesi gereken" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, Sisi'den övgüyle söz edildi. Büyükelçilik, "Mısır Cumhurbaşkanı'nın bu hareketi tüm takdir ve saygıyı hak eden bir adımdır" şeklinde tweet attı.

İsrail'in Arapça olarak yayın yapan Twitter hesabı da görüntüleri retweet ederek, Sisi'nin hareketini "soylu bir insani duruş" olarak nitelendirdi.

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Elharrar'ın bir sözcüsü, İsraillilerin Sissi'nin Kahire'deki Mısır Petrol Fuarı'ndaki sıcak karşılamasından dolayı heyecanlanmakta haklı olduklarını söyledi.

Sözcü, “Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Bakan Elharrar'a yaklaşması çok heyecan verici ve bir zamanlar gizli olan bağların kamuoyuna açık hale geldiğinin kanıtı" dedi.

Elharrar'ın sözcüsüne göre, İsrail daha önce dört kez bir araya gelen büyük bölgesel gaz konferansına ilk kez davet edildi. Mısırlıların çoğu, ülkeler arasında on yıllardır süren barış anlaşmasına rağmen İsrail ile ilişkileri reddediyor.

İsrailli Bakan Elharrar ise, zirvede yaptığı açıklamada İsrail'in enerji endüstrisinin “bölgesel bağlar için bir köprü” olduğunu söyledi.

Elharrar, konferansa İsrail gazının eninde sonunda Mısır üzerinden Lübnan'a ulaşacağını belirtti.

Sisi'nin tavrını öven eski Channel 10 haber analisti Nadav Perry ise, "Neşeli, heyecan verici ve tesadüf değil" diye tweet attı.

İsrail Kan gazetesi muhabiri Roi Kais de, eski askeri general Sissi'yi "subay ve beyefendi" olarak övdü. .

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