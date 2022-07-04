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Sisi'den 'İhvan'sız ulusal diyalog' açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.

2 Gün Önce
2022-07-04 14:44:38
Sisi'den 'İhvan'sız ulusal diyalog' açıklaması

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin gazetecilerle bir röportaj gerçekleştirdiği belirtildi.

Röportajda, "Sadece bir grup dışında tüm düşünürler, sendikalar, aydınlar ve siyasi güçler için ulusal diyalog başlattık." ifadelerini kullanan Sisi, bu grubun adını ise paylaşmadı.

Ancak Mısır medyası, haberlerinde Sisi'nin İhvan'a işaret ettiğini yazdı.

Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın dünkü haberinde, ulusal diyalog toplantılarının 5 Temmuz Salı günü öğleden sonra yapılacağı belirtilmişti.

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YORUMLAR (1)

Vardır1Hikmeti

Reisin İhvan'ı ve Mursi'yi satmakta ne kadar haklı olduğuyeni yeni yeni anlaşılıyor.

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