Sisi'den Bağdat'a sürpriz ziyaret

Mısır'dan Irak'a 30 yıl sora ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.