Sırpların tehdit ettiği Fata Nine hastaneye kaldırıldı

Srebrenitsa yakınlarındaki evinin bahçesine izinsiz inşa edilen kilise aleyhinde Bosnalı Sırp yetkililere karşı verdiği mücadeleyi kazanarak sembolleşen Boşnak nine Fata Orloviç, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Srebrenitsa yakınlarındaki evinin bahçesine izinsiz inşa edilen kilise aleyhinde Bosnalı Sırp yetkililere karşı verdiği mücadeleyi kazanarak sembolleşen Boşnak nine Fata Orloviç, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Balkan News'in haberiine göre Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi Sözcüsü Ersija Asceric-Mujedinovic, “Fata Nine, Akciğer Hastalıkları Bölümü'ne yerleştirildi. Şu anda durumu takip altında” dedi. Asceric-Mujedinovic, Fata Nine'nin zor bir dönemden geçtiğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Resmi olmayan bilgilere göre Fata Nine'nin arazisinde bulunan kilisenin yıkılmasından sonra radikal bir grup, yaşlı kadının evinin önüne gelerek huzursuzluk çıkardı. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Fata Nine'nin evinin önüne gelen ve iddialara göre alkollü olan şahıslar, Çetnik şarkıları söyleyip önceden kilisenin bulunduğu toprağı öptü.

Fata Nine'nin yaşananlardan sonra fenalaştığı bildiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.