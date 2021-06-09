DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kibariye aldatıldı mı ? Eşi başka birisi ile görüntülendi
Zelenskiy: Rusya'nın çektiği asker sayısı yetersiz
'ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan vaz geçiyor' iddiası
Hibe desteği başvurusu bitti mi? Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah kimdir? I Hangi dizilerde oynamıştır?
Müsilaj balıkları zehirler mi?
Türkiye dijital reklamda Avrupa'yı geride bıraktı
Kosova Başbakanı'ndan Bosna Kasabı Maldiç'le ilgili açıklama
FETÖ ve 'Ali Koç'a düşen görev'
The Economist Endeksi’ne göre 'en yaşanabilir şehir'
El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?
ANALİZ: ‘Amerikancı mahfiller’, Erdoğan-Biden buluşmasını doğru anladı mı?
Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!
Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek
Dev banka binlerce kişiyi işten çıkaracak

Sırpların tehdit ettiği Fata Nine hastaneye kaldırıldı

Srebrenitsa yakınlarındaki evinin bahçesine izinsiz inşa edilen kilise aleyhinde Bosnalı Sırp yetkililere karşı verdiği mücadeleyi kazanarak sembolleşen Boşnak nine Fata Orloviç, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 10:11:56
Sırpların tehdit ettiği Fata Nine hastaneye kaldırıldı

Srebrenitsa yakınlarındaki evinin bahçesine izinsiz inşa edilen kilise aleyhinde Bosnalı Sırp yetkililere karşı verdiği mücadeleyi kazanarak sembolleşen Boşnak nine Fata Orloviç, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

fata

Balkan News'in haberiine göre Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi Sözcüsü Ersija Asceric-Mujedinovic, “Fata Nine, Akciğer Hastalıkları Bölümü'ne yerleştirildi. Şu anda durumu takip altında” dedi. Asceric-Mujedinovic, Fata Nine'nin zor bir dönemden geçtiğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Resmi olmayan bilgilere göre Fata Nine'nin arazisinde bulunan kilisenin yıkılmasından sonra radikal bir grup, yaşlı kadının evinin önüne gelerek huzursuzluk çıkardı. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Fata Nine'nin evinin önüne gelen ve iddialara göre alkollü olan şahıslar, Çetnik şarkıları söyleyip önceden kilisenin bulunduğu toprağı öptü.
Fata Nine'nin yaşananlardan sonra fenalaştığı bildiriliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş