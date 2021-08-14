Sırp gençlerin yarısı ülkeyi terk etmek istiyor

Sırbistan'da gerçekleştirilen bir anket, 30 yaşından küçük vatandaşların yarısının Sırbistan'ı terk etmek istediğini veya planladığını ortaya koydu. Ankete göre, gençlerin çoğu Batı Avrupa'ya, % 12'si ABD'ye, % 5'i ise Rusya'ya gitmek istiyor.

Sırbistan Ulusal Gençlik Konseyi (KOMS) tarafından hazırlanan Sırp Gençliği Alternatif Raporu, Sırp gençlerinin %25'inin Sırbistan'ı terk etmeyi planladığını, %25'inin ise ülkeyi terk etmek istediği ancak henüz bir plan yapmadığını ortaya koydu. Ankete göre, gençlerin çoğu Batı Avrupa'ya, %12'si ABD'ye, %5'i ise Rusya'ya gitmek istiyor.

Aynı ankete göre, Sırp gençlerinin %85'i siyaseti etkileyemediklerine inanıyor. Gençlerin %24'ü oy kullanmayacağını açıklarken %80'i siyasetçiler ve devlet kurumlarına güvenmediğini ifade ediyor. Gençlerin tercihleriyle yapılan kurumlar ve liderler sıralamasında ilk sırayı Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye alıyor. İkinci sırada ordu ve polis gelirken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç dördüncü sırada bulunuyor.

Balkan News'in haberine göre, ankete katılanların %44'ü demokrasi taraftarı, %27'si ise demokrasiye karşı olduklarını belirtti. Katılımcıların %49'u Sırbistan'ın daha güçlü bir lidere ihtiyacı olduğu kanaatinde.

Konu Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılıp katılmaması olunca, ankete katılanların %39'u Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesinden yanayken, %33'ü AB üyeliğine karşı çıkıyor. Katılımcıların %45'i ülkenin Batı ve Doğu arasında bir denge kurması gerektiğine inanıyor. Gençlerin %17'sinin favori ülkesi Rusya ve Çin, %13'ün favorileri ise Avrupa Birliği ve ABD.

Kosova ile ilgili yapılan ankette katılımcıların %21,9'u Sırp ile Arnavutlar arasında uzlaşmanın sağlanmasından yana olduğu görüldü. Katıımcıların %13,8'i Sırbistan'ın Kosova'yı tanımasını isterken %7.5'i ise tanımamasını ancak bazı tavizlerin verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Gençlerin çoğu (%51) Sırbistan'ın NATO üyeliğine karşı çıkarken, %7'lik bir kısım Sırbistan'ın NATO'ya katılmasını istiyor.

Gençlerin %98.4'ü haberleri sosyal medya üzerinden tablet veya akıllı telefon ile takip ediyor. En çok izledikleri kanallar ise N1 TV ve Sırp Devlet Televizyonu (RTS).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.