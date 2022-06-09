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TIMETURK / DÜNYA / Sırbistan-Türkiye arasında kimlikle geçiş kararı

Sırbistan-Türkiye arasında kimlikle geçiş kararı

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

1 Saat Önce
2022-06-09 21:18:24
Sırbistan-Türkiye arasında kimlikle geçiş kararı

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi. AA

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