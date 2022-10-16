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Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Sırbistan Büyükelçiliğinin mart ayında geçici olarak kapatıldığını ve o tarihten bu yana büyükelçiliğin durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

1 Saat Önce
2022-10-16 23:24:53
Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı" şeklinde bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının 3 Mart'ta yaptığı açıklamanın da yer aldığı mesajda, "Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığına dair bugün bazı medya organlarında yayımlanan bilgilerle ilgili olarak haberin mart ayına ait olduğunu ve o tarihten bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

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