DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sırbistan'da halk ''Aleksandar Vucic'' dedi
Ukrayna'dan AB'ye yaptırım eleştirisi
Tam 1 kilometre! Bu sofranın başı var sonu yok
Macaristan'daki genel seçimi Orban kazandı
Merkel ve Sarkozi'yi Buça'ya davet etti
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması: Kutlamalara başlasınlar
Rusya: Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'de tahliye koridoru açıyoruz
Ukrayna: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Ukrayna: Rusya hasta ve doktorların konvoyuna saldırdı
Rusya’dan, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama
Pakistan: Başbakan Han'ın görevi resmen sona erdi
TMO: 24 bin ton ayçiçek yağı geldi, gerisi de geliyor
Muğla’da Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu
Velayet altındaki çocukların tesliminde yeni uygulama
Bitlo borsası güvenilir mi?

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Sırbistan'da halk ''Aleksandar Vucic'' dedi

Sırbistan'da halk ''Aleksandar Vucic'' dedi

Sırbistan’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aleksandar Vucic 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandı.

14 Dakika Önce
2022-04-04 07:20:09
Sırbistan'da halk ''Aleksandar Vucic'' dedi

Aleksandar Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos'un yüzde 17,7, Milos Jovanovic'in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski'nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic'in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic,"Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş