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Sırbistan'da 'Bosna Kasabı' Mladic protestosu

Sırbistan'ın başkenti, savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resminin korunmasına ilişkin protestolar devam ediyor.

5 Dakika Önce
2021-11-14 00:10:37
Sırbistan'da 'Bosna Kasabı' Mladic protestosu

Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığının koruma altına aldığı duvar resmine kireç dökülmesinin ardından gerginliğin devam ettiği Belgrad'da toplanan kalabalık, Sırbistan'ın savaş suçlularını koruyan tavrını kınadı.

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Duvar resmine yumurta attığı için gözaltına alınan, arkasından serbest bırakılan Aida Corovic, Mladic'in duvar resminin tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Mladic'i koruduğunu savundu.

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Protestolara katılan Siyah Giyinen Kadınlar Derneği üyeleri de Mladic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta suçlu bulunduğu Srebrenitsa soykırımına dikkati çekerek "Soykırımı asla unutmayacağız" yazılı döviz açtı. Başkentte toplanan bir diğer grup ise Mladic'in "kahraman" olduğunu savundu. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Başkent duvarlarına "Srebrenitsa çiçeği" çizildi

Öte yandan, Belgrad'daki farklı yerlerde Mladic'in duvar resminin korunmasına tepki olarak Srebrenitsa çiçeği çizildi, "Hatırlıyoruz" yazısı dikkat çekti.

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Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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