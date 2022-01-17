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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Türkiye'ye geliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

19 Dakika Önce
2022-01-17 22:03:31
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı nedeniyle Türkiye'ye yapılacak ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 18 Ocak 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Vuçiç'in riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı. .

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