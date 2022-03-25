Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova Başbakanı Kurti'ye suçlama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 'Kosova Başbakanı Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova’daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor.' ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Sırplara saldırmaya karar verdiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kurti'nin, Kosova'nın Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic'i görevden uzaklaştırmasını Instagram hesabında paylaştığı videoyla eleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova'daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Tüm Sırp vatandaşlarına seslendiğini belirten Vucic, şunları söyledi:

"Saygıdeğer Sırplar, Ljiljana Stevanovic, Kurti'nin talebi üzerine görevden alındı. Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı'na gelen Kosovalı Sırpların (komutan ve polis memurları) da görevden alınacağını duydum. Bu girişimiyle Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdiğini gösterdi. Brüksel Anlaşması ihlal edildi ve artık yok hükmünde."

Vucic, Sırbistan'ın barış ve istikrarı korumak istediğinin ve uluslararası toplumun bu olaya tepki göstermesi gerektiğinin altını çizerek, “Sırp halkı nerede olursa olsun Sırbistan sizinle beraber, arkanızdadır.” dedi.

- "Brüksel Anlaşması öldü"

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kosova hükümetini eleştirerek, "Kosova ve Metohiya'da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti, aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Uluslararası anlaşmalar, ihlal ediliyor. Kosova ve Metohiya'daki insanlarımızın temel insani hakları ellerinden alınıyor. Buna göre, Brüksel Anlaşması öldü." paylaşımında bulundu.

- Stevanovic görevden uzaklaştırıldı

Kosova hükümeti, 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova'daki Sırpların oy kullanamayacağını açıklamıştı.

Ardından Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi'ne katılmış ve Vucic ile bir araya gelmişti.

Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyor. Anlıyorum, bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem." demişti.

Kosova hükümeti, Sırbistan'daki konsey toplantısına katılan Stevenovic'i görevden uzaklaştırma kararı aldığını açıklamıştı.

- Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'den Kosova'ya tepki

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki göstermişti.

"Beşli Grup" olarak da bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin konuya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, Sırbistan seçimlerinde oy kullanmaya elverişli Kosova vatandaşlarının 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde bu haklarını kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm bulmak amacıyla iki hükümetle yoğun şekilde çalışıldığı kaydedilmişti. .