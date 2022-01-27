Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'e suikast planında yeni ayrıntılar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç aleyhindeki suikast planının ayrıntıları ortaya çıktı. Vuçiç, plan ile ilgili yedi kişinin bilgilerinin, AB üyesi bir ülkenin güvenlik birimleri tarafından kendilerine iletildiğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, kendisine yönelik suikast planını hazırlayan ve hayata geçirecek olan yedi kişinin kimlik bilgilerinin belli olduğunu söyledi.

Suikast timinin farklı ülkelerden birbiriyle bağlantılı insanlardan oluştuğu bilgisi verildi.

Vuçiç, kendisine yönelik suikast hazırlandığına dair istihbaratın, AB üyesi bir ülkenin güvenlik ve istihbarat servisi tarafından Sırbistan'a iletildiğini söyledi. Ancak ülke ismi vermedi.

Europol: Suikast emri Güney Amerika'dan

Yetkili organların gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, belirli kişiler aleyhinde yurt dışında arama ve yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) aracılığıyla Sırbistan'a iletilen bilgilere göre, suikast emri Güney Amerika'dan verildi. Suikasti planlayan kişi, Kolombiya'da olduğu tahmin edilen Karadağlı suç örgütü lideri Radoje Zvicer.

İnfaz, Europol'e göre daha önce "kara operasyonlar" gerçekleştiren, aynı zamanda keskin nişancı olan eski bir askeri uzman tarafından Şubat ayının ilk yarısında gerçekleştirilecekti.

Vuçiç'in suikastçisine 1 milyon dolar vadedildi

Sırbistan medyasının Çeçen olduğunu iddia ettiği keskin nişancının, infazı 1 milyon dolar karşılığında gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

Europol‘ün raporunda, suikastçilerin kimlik bilgileri, cinayet için kullanılacak silahların tedariki ve nakliyesini gerçekleştirecek şirketlerin bilgileri ile tasfiye planı gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Raporda ayrıca, suikast planından haberdar olan iki üst düzey siyasetçinin de adı geçiyor.

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