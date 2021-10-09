DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu programların sonu 'izdivaç' gibi olabilir
İstanbulsuz roman olmaz
Niğde'de elma üretimi 5 yılda yüzde 25 arttı
Irak’ta çok sayıda gazeteci kayıp
Sırbistan AB’yi değil Rusya ve Çin’i istiyor
Türkiye F-35 yerine neden F-16 alıyor?
Avusturya başbakanı Kurz istifa etti
Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı
Bu içecek Osmanlı'yı 'boza'bilir!
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni keşifler yapıldı
Atina'da faşizm ve ırkçılık karşıtı eylem
İngilizler bölünme korkusuyla sokağa döküldü!
Esnaf: Marketler nüfusa göre açılsın
Hızlı geçişin cezaları da hızla katlanıyor
Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti

TIMETURK / DÜNYA / Sırbistan AB’yi değil Rusya ve Çin’i istiyor

Sırbistan AB’yi değil Rusya ve Çin’i istiyor

AB içindeki dengelere ilişkin Brüksel’in ‘kaygılarını’ paylaşan gazeteci Ayşe Özek Karasu, Sırbistan’daki boşluğu Çin ve Rusya’nın doldurduğuna dikkat çekti

1 Saat Önce
2021-10-09 21:34:37
Sırbistan AB’yi değil Rusya ve Çin’i istiyor

Özek'in bugünkü yazısından ilgili bölüm;

AB'de RUSYA – ÇİN – TÜRKİYE KAYGISI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise daha açık konuştu: “Dürüst olmak gerekirse 27 ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var” dedi.

Bu şartlarda AB'nin çıpalama taktiğinin nedeni Rusya ve Çin'in bölgedeki nüfuzunun giderek yayılma eğilimi göstermesi. Brüksel'in çekimserliği yüzünden bölgedeki siyasi ve ekonomik boşluğun Pekin ve Moskova tarafından doldurulduğu görüşü hakim.

Geçen yıl AB üyeliği bekleyen Sırbistan'ın Moskova ile yakınlığı ve Rusya'nın domine ettiği Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapması, Başbakan Aleksander Vuçiç'in Çin lideri Şi Cinping'den “biraderim” diye söz etmesi, hatta sadece Rus ve Çin imalatı Kovid aşılarını kullanması bile baş ağrısı. Sırbistan'ın en önemli ihracat kalemleri çelik ve bakır işletmeleri Çin'in mülkiyetinde.

Anketlere göre Sırpların büyük çoğunluğu AB'yi değil, Rusya ve Çin'i en yakın müttefikler olarak görüyor. Üyelik hayalleri uzaklaştıkça genç kuşaktan beyin göçü artıyor, milliyetçi retorik yükseliyor. Aynı durum Kosova için de geçerli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş