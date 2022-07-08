Şinzo Abe’ye ateş eden şüpheli kim, neden saldırdı?

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi bütün dünyada geniş yankı uyandırırken, suikast sonrası tutuklanan sanık Yamagami Tetsuya ile ilgili bilgiler de basına sızdı.

Saldırı sonrası olay yerinden uzaklaşamadan yakalanan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın üç yıl boyunca donanmada görev aldığı ortaya çıktı.

Saldırıda kullandığı el yapımı iki namlulu silahla ele geçirilen şüpheli, basına sızan ilk sorgusunda "belirli bir gruba karşı kin nefret" beslediğini belirterek, saldırıyı Şinzo'nun da o grupla "bağlantılı olduğuna inandığı" için gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırgan kim?

41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, saldırıyı gerçekleştirdiği Nara kentinde yaşıyor. 2005 yılına kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde üç yıl boyunca görev yaptı. Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev yaparken silah eğitimi konusunda ciddi bir eğitim aldı.

Nasıl bir silahla saldırı gerçekleşti?

Polis, Yamagami'nin Şinzo'yu boynundan 10 feet (1 feet 30,48 santimetre) uzaklıktan vurduğunu açıkladı.

Saldırıda kullanılan silahın el yapımı olduğu, siyah bantla ahşap bir tahtaya tutturulmuş iki metal parçadan üretildiği ortaya çıktı. Polisin daha sonra saldırganın evinde yaptığı aramada patlayıcı madde ele geçirdiği bildirildi.

Neden saldırdı?

Nara kentindeki polis karakolunda yaptığı ilk açıklamada şüpheli, Şinzo'dan "memnun olmadığı" için onu öldürmeyi planladığını bildirdi. Saldırgan bununla birlikte, saldırının "eski Başbakan'ın siyasi inançlarına karşı bir kinden gerçekleşmediğini” söyledi. Fakat Şinzo'nun bağlantılı olduğuna inandığı bir gruptan "nefret ettiği" için saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde ifade verdi.

Kaynak: EuronewsTürkçe