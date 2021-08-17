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Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik, vatandaşların hayatını normale döndürmek için destek oluyor.

22 Dakika Önce
2021-08-17 23:37:33
Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

İlçede görev yapan Mehmetçik ev ve iş yerleri su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

Mehmetçik Cevizli Mahallesi Nakliyeciler Sokak'ta selden zarar gören bir apartmanda temizlik çalışması yaptı.

Apartmanın bodrum katına dolan su ve balçığın temizlenmesi için özveriyle çalışan Mehmetçik, vatandaşların takdirini topladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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