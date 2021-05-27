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Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

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27.05.2021 09:13:25
Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Azerbaycan ordusunun sınırda bulunan mevzilerine giden yolda Ermeni ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiklerini bildirildi.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde sınırda Ermenistan Silahlı kuvvetlerinin aralarında tankların da bulunduğu bir çok zırhlı aracının hareket halinde olduğu tespit edildiği ve silahlı kuvvetler tarafından alınan tedbirler neticesinde onların sınıra hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘bölgede birliklerimiz tarafından kontrol sağlanmış durumda' denildi.

Daha önce de ateşkesi ihlal ettiler

Azerbeycan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığını duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedilmiş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Ateşkes anlaşması 10 Kasım'da imzalanmıştı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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