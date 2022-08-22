Singapur'dan LGBT kararı

Singapur, eşcinsel ilişkiyi yasaklayan kanunu feshedeceğini açıkladı. Kararın uygulanmaya geçmesi ülkede eşcinselliğin artık suç olmaktan çıktığı şeklinde değerlendiriliyor

Ülkedeki eşcinsel ilişki yasağı uzun zamandır tartışma konusuydu. Hükümetin "377A" numaralı yasayla ilgili bu zamana kadarki tavrı, yasayı yürürlükte tutmak ancak uygulamamak yönündeydi.

Haberi Başbakan Lee Hsien Loong Pazar günü televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında verdi.

Başbakan Lee "İnanıyorum ki bu doğru bir adım ve bütün Singapurluların bunu kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

Lee bu kararla birlikte eşcinsellerin daha çok kabul göreceğini belirterek "yasayı güncel sosyal adetlerle aynı çizgiye getiriyoruz ve bu umarım Singapurlu eşcinselleri biraz olsun rahatlatır" dedi.

Ancak eşcinseller için evlilik kapısını şimdilik kapatan Lee, hükümetin evliliğin yasal tanımını "bir kadın ile bir erkek arasında" olacak şekilde güvence altına alacağını ifade etti.

Singapur'un geleneksel bir toplum olduğunu vurgulayan Lee, birçok kişinin aile ve "sosyal normları" korumaya hevesli olduğunu söyledi.

Asya ülkelerinde eşcinsellik

Asya'da Hindistan, Tayvan ve Tayland da escinselliği suç olmaktan çıkarmıştı.

Tayvan parlamentosu 2019'da eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını kabul etti ve Tayvan bu adımı atan ilk Asya ülkesi olmuştu.

Singapur ise muhafazakar ve sıkı toplumsal kurallara sahip bir ülke olarak biliniyor.

Yasak dönemi

Singapur'daki escinsel ilişki yasağı, adanın Birleşik Krallık kolonisi olduğu dönemden miras. Ancak şehir devlet 1965'te bağımsızlığını kazanmış olsa bile bu yasayı kaldırmamıştı.

Yasa teknik olarak erkekler arasındaki cinsel ilişkiyi yasaklasa da, pratikte eşcinsellik yasağı olarak görülüyordu.

"LGBT görünürlüğü"

Ancak son yıllarda bu yasa aktif olarak uygulanmıyordu ve Singapur'da LGBT görünürlüğü giderek arttı. Ülkede eşcinseller için gece kulüpleri de mevcut.

Öte yandan muhafazakar toplum değerlerini savunanlar da internetten karşıt kampanyalar yürütüyordu.

LGBT taraftarları, yasa uygulanmasa da varlığının toplumda eşcinselliğe karşı bir yargı oluşturduğunu söyleyerek, yasanın yürürlükten kaldırılmasını istiyordu.

Yasanın "ayrımcılığı yasaklayan" Singapur anayasasına da aykırı olduğu savunuluyordu. Yasanın varlığı, televizyonlarda "eşcinselliğin özendirilmesi" olarak görülebilecek içeriğin sansürlenmesine de neden oluyordu.

Açıklamayı yapan Başbakan Lee iki tarafı da itidale davet ederek "Ulus olarak ilerlememizin tek yolu bu" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe