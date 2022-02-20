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Simpsonlar’ın dünyayı sarsan kehanetleri bu sefer tutmadı!

Bugüne kadar birçok olayda tahminleri doğru çıkan ünlü çizgi dizi Simpsonlar, bu kez yeni bir videosu ile gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-02-20 14:18:01
Simpsonlar’ın dünyayı sarsan kehanetleri bu sefer tutmadı!

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle çok konuşulmuştu. Şimdiyse, Simpsonlar yeni bir küresel olayla ilgili yapılan paylaşımlarla gündemde...

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Kanada'da kamyon şoförleri, koronavirüs kısıtlamalarına tepki olarak "Özgürlük Konvoyu" adını verdikleri protesto gerçekleştirdi. Ottawa polisi, göstericileri gözaltına almaya başladı.

Ocak ayı sonundan beri süren protestolar nedeniyle Başbakan Justin Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koydu.

Ve şimdilerde sosyal medyada bir video paylaşılıyor. Kehanetleriyle ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar'ın 1999 tarihli bir bölümünden alındığı ileri sürülen bir video...

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Ancak bugüne kadar pek çok küresel olayı yıllar öncesinden tahmin ettiği haberleri gündeme damga vuran Simpsonlar'ın, Kanada kamyon konvoyu protestosunu "öngördüğü" iddiaları çürütüldü.

Son yıllarda, animasyon dizisinin Richard Branson'un sıfır yerçekimi uzay uçuşundan Donald Trump'ın başkanlığına ve son İngiltere'deki yakıt sıkıntısına kadar her şeyi tahmin ettiği söyleniyor.

Kısıtlamaları protesto etmek için Kanada'yı boydan boya geçen kamyon konvoyu sosyal medyada da gündem olunca, kısa süre içerisinde kehanetleriyle ünlü Simpsonlar'ın videoları da paylaşılmaya başladı.

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İKİ FARKLI BÖLÜMÜ BİRLEŞTİRDİLER

Ancak bu video, şovun aslında olmadığı halde Kanada'daki protestoyu tahmin ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için "The Simpsons"ın iki farklı bölümünü bir araya getiriyor.

Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu gösteren klipteki ses değiştirildi. Görüntülerdeki ses, "The Simpsons"ın orijinal bölümündeki ses değil.

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Homer ve Bart'ın kamyon sürerkenki ilk klibi, animasyon şovunun 10. sezonunun 17. bölümü olan "Maximum Homerdrive"dan. Orijinal bölümde kamyon konvoyu herhangi bir protestonun parçası değil. Aksine, kamyoncuların "otomatik sürüş" sırrını ifşa ettiği için kamyoncular Homer'a kızgın.

Trudeau'nun görüntüleri ise 30. sezonunun 21. bölümü olan "D'oh Canada"dan. Orijinal klipte Trudeau, "oh hayır!" diye bağırırken kamyonculardan kaçmıyor.

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GELENEK BOZULDU

Lisa ile görüntülü arama sırasında tanışan ve ve onu çeşitli güç gösterileriyle etkilemeye çalışan Trudeau, Lisa ona SNC-Lavalin skandalını sorduktan sonra pencereden dışarı çıkıp binadan aşağı iniyor.

Kısacası "The Simpsons" 2022'deki Özgürlük Konvoyu'nu öngörmedi. Bugüne dek sayısız öngörüsü doğru çıkan Simpsonlar'ın geleneği, böylece bu seferlik bozulmuş oldu.

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