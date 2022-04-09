DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Aşırı sağcı Le Pen, Macron'a karşı anketlerde araya kapatıyor
Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?
Ali Babacan 'Altılı Masa'da alınan kararı açıkladı
Ali Babacan'dan ''Mansur Yavaş'' açıklaması
Emekli ikramiyesinde 1500 TL sinyali
Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Tuncay Özkan: Erbakan Hocam kara gün dostudur
Japonya'dan BM'nin aşı programına 500 milyon dolar destek
Elon Musk yeni projesini açıkladı
Çin’in China Daily gazetesi: Putin, ABD’nin tuzağına düştü
Erdoğan imzaladı: İşte görevden alma ve atama kararları!
Soma’da işçi servisi dereye yuvarlandı: Yaralılar var
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Denizli CHP'de gece yarısı 'kalkışma' krizi!

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / ''Silivri Cezaevinde toplu intihar'' iddialarına ilişkin açıklama

''Silivri Cezaevinde toplu intihar'' iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan 'Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-04-09 07:10:56
''Silivri Cezaevinde toplu intihar'' iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş