Şili'de oluşan dev obruk korkuttu

Şili'de ortaya çıkan dev obruk araştırmacıları harekete geçirdi.

Maden çalışmalarının yapıldığı Tierra Amarilla kentindeki obruk incelemeye alındı. Obruğun bilinçsiz maden çalışmaları sebebiyle meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor.

Adeta bir kara delik. 25 metre çapında, 200 metre derinliğinde... (60 katlı binayı rahatlıkla yutabilir) Şili'nin Tierra Amarilla kentindeki bakır madeninin çevresinde ortaya çıkan obruk araştırmacıların dikkatini çekti. Bölgeye incelemelerde bulunmak üzere bir ekip gönderildi.

Tierra Amarilla Valisi obruğun bölgedeki bilinçsiz ve ölçüsüz maden çalışmaları sebebiyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi de, incelemeler için bölgeye daha fazla uzman gönderme hazırlığında. Yapılan incelemelerde ise, henüz obruk zemininde bir bulguya rastlanmadı

TRTHaber .