DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Osmaniye'de kaza; 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı
Soylu: PKK defterini kapattık
Binali Yıldırım: Deliler gibi ekin, dağı taşı ekin
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı
Rusya: Biden tedavi olsa iyi olur
Türk yatırımcısı neden kripto parayı tercih ediyor?
'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic’in avukatının Bosna Hersek’e girmesine izin verilmedi
Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz İtalya ile final oynamaktı
Metruk binada erkek cesedi bulundu
Biden'dan Putin'e: O bir kasap
Hayırsever işadamı Altuğ Adanur’dan 1000 aileye Ramazan yardımı kolisi
Sırrı çözüldü! Vampir yarasalar neden kanla besleniyor?
Türkiye-AB arasında yeni bir işbirliği
“Ayçiçek yağının 3 milyon tona yükseltilmesi lazım”

TIMETURK / DÜNYA / Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı

Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı

Karabağ’da bulunan silahlı Ermeni grupların provokasyonu sürüyor. Azerbaycan askerlerine saldırmaya hazırlanan terör grupları, askerlerin dikkati sonucu geri çekilmek zorunda kaldı.

1 Saat Önce
2022-03-26 22:25:31
Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde bulunan silahlı grupların saldırıları devam ediyor.

Sabah saatlerinde havanın sisli olmasını fırsat bilen terör grupları, bölgede görevli Azerbaycan askerlerine saldırı teşebbüsünde bulundu.

Durum Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askerlerin dikkati ve hızlı bir şekilde aldığı tedbirler neticesinde silahlı grup bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Saldırı girişimi sonrası herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş