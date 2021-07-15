DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

FETÖ'nün ilham kaynağı bir tarikat: Opus Dei
Yerli uçaksavara 'CANiK' adı verildi
Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Libya'ya ihracat yüzde 72 arttı
Miami Belediye Başkanı’ndan tehlikeli çağrı! ‘Küba bombalansın’
2021 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? İsteğe bağlı yer değiştirme (tayin) sonuçları 2021
Avrupa Adalet Divanı’ndan tepki çeken başörtüsü kararı
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
Çanakkale feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu
Biz bu mavi tik'e bir daha nasıl inanalım?
Reuters’tan Erdoğan analizi
Almanya'dan Türkiye'ye Libya mesajı
LGS'de İlk Üçe Bisiklet Hediyesi
İlk 6 ayda 1 milyar dolarlık fındık ihracatı
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi rektörü mü oldu?

TIMETURK / DÜNYA / Şii lider Sadr'dan sürpriz karar

Şii lider Sadr'dan sürpriz karar

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı. Ülkede yaşananların 'halkı ezdirme planı' olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirdi.

3 Saat Önce
2021-07-15 10:26:11
Şii lider Sadr'dan sürpriz karar

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Şii lider Sadr, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi (desteğimi) çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşananların "halkı ezdirme planı" olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirdi.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda bulunuyor.

Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH