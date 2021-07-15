Şii lider Sadr'dan sürpriz karar

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı. Ülkede yaşananların 'halkı ezdirme planı' olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirdi.