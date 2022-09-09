SİHA’ları engelleyemeyen Yunanistan, Hafter’den Bayraktar enkazı almış!

Ege’de Türkiye’ye karşı hava üstünlüğünü sağlamaya çalışan Atina yönetimi, bunu F-16’larla gerçekleştiremeyince Libya’daki darbeci Halife Hafter yönetimiyle iş birliğine geçerek Bayraktar TB2 enkazı satın almış.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hava üstünlüğü kurma planları ve o planları bozan Türkiye'nin yerli milli SİHA'ları. Yunanistan hava gücünü arttırmak için F 16, F 35'ler için çeşitli modernizasyon ya da alım hazırlıkları yapıp Türkiye'ye karşı teknolojik üstünlük sağlamak için çalışmalar yapıyor. Bir yandan da Yunanistan, lobiler aracılığıyla Türkiye'ye blok kiti ve F-35 satılmasını engellemeye çalışıyor.

“Moral bozar, ifrit olursunuz”

Savaş uçaklarında rekabet sürerken Türkiye'nin SİHA'larının Ege ve Doğu Akdeniz'deki varlığı, Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yunanistan, her SİHA'ya karşı savaş uçağı uçurmanın maliyeti olduğu için bu uçuşlara istediği tepkiyi göstermekte zorlanıyor.

CNN Türk'te yayınına konuşan savunma uzmanı Abdullah Ağar, “Birkaç bin dolara mal olan bir SİHA ile birkaç saatlik uçuşu 100 bin dolara mal olan bir F-16'yı karşılaştırırsanız ve bu süreklilik arz ederse bunun ortaya koyacağı yük son derece fazla olur, bir diğer tarafıyla da moral bozar, ifrit olursunuz” ifadelerini kullandı. Ağar, bir saatlik F-16 uçuşunun yaklaşık 25 bin dolara mal olduğunu belirterek bir SİHA'nın F-16 maliyetinin onda birine uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

TB2'ye karşı İsrail Yunan ittifakı!

Diğer taraftan Türk SİHA'lara karşı önlem arayışına girişen Atina, Libya'daki iç savaşın taraflarından birisi olan Halife Hafter'in kapısını çaldı. Yunanistan'ın 2020 yılında Libya'da düşürüldüğü iddia edilen bir TB2 SİHA'nın enkazını satın alarak incelemek üzere Atina'ya getirdiği iddia edildi. Parçaların transferinde İsrail'in Yunanistan'a yardımcı olduğu iddia edildi. Türk SİHA'larının Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarıları Yunanistan'ı panikletti. SİHA'lara karşı önlem arayışına girişen Atina, Libya'daki iç savaşın taraflarından birisi olan Halife Hafter'in kapısını çaldı. Yunanistan'ın 2020 yılında Libya'da düşürüldüğü iddia edilen bir TB2 SİHA'nın enkazını satın alarak incelemek üzere Atina'ya getirdiği iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina Halife Hafter'den düşürüldüğü iddia edilen SİHA ile ilgili bilgi istedi, Hafter talebi reddetti. Ancak Yunanistan bu kez araya yakın ilişkide olduğu bir ismi sokarak Hafter'i ikna etti.

Hafter'e para da ödeyen Yunanistan SİHA'nın gövde, beyin ve motor parçalarını bir balıkçı gemisinin içinde balık ağları ile kamufle ederek bir limana getirdi. SİHA parçaları Atina yakınlarında incelemeye alındı. Haberlerde Yunan ordusunun da bilgiyi teyit ettiği, ayrıca transferde İsrail'in de Yunanistan'a yardımcı olduğu iddia edildi. .