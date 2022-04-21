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Siber saldırı: İsrail'e 'Süleymani misillemesi'

İsrail'de Havaalanları Kurumu'nun da aralarında bulunduğu bazı web siteleri siber saldırıya uğradı.

54 Dakika Önce
2022-04-21 01:00:34
Siber saldırı: İsrail'e 'Süleymani misillemesi'

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'de saldırıya uğrayan siteler arasında Havaalanları Kurumu'nun yanı sıra, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Kanal 9 da yer alıyor.

Havaalanları Kurumu'nun saldırı sonucu yerel saatle 21.00'de hizmet dışı kaldığı belirtildi. Kurumun işletim sistemlerinin saldırıya uğramadığı vurgulandı.

Kasım Süleymani suikastına misilleme

Saldırıyı, kendilerine "ALtahrea Team" adını veren İran destekçisi Iraklı Şii bir grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti. AA .

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