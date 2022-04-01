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TIMETURK / DÜNYA / Şi: Çin ve AB, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı

Şi: Çin ve AB, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, COVID-19 salgını, 'Ukrayna krizi' ve aksayan ekonomik toparlanmanın sarsıcı etkilerini yaşayan dünyada, ülkesinin ve Avrupa Birliğinin istikrar faktörü olması gerektiğini belirtti.

3 Saat Önce
2022-04-01 23:02:11
Şi: Çin ve AB, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, çevrim içi düzenlenen 23. Çin-Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile eş başkanlığını yaptığı zirvede konuşan Şi, 6 yıl önce Brüksel'e yaptığı ziyarette Çin ve AB'nin Avrasya kıtasında dostluk ve iş birliği köprüsü kurmak için birlikte çalışması, daha geniş küresel etkiye sahibi olmak için kapsamlı stratejik ortaklık kurması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Şi, Çin'in bu vizyonu hala koruduğunu ve bunun günün koşullarında çok daha yaşamsal hale geldiğini vurguladı.

"Ukrayna krizinin", uzayan COVID-19 salgını ve ağır aksak ilerleyen küresel ekonomik toparlanmanın üstüne geldiğini belirten Şi, "Çin ve AB, bu koşullarda, iki büyük güç, iki büyük pazar ve iki büyük uygarlık olarak küresel barışı ve kalkınmayı ilgilendiren konularda iletişimi artırmalı, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı" dedi.

Çin'in AB siyasetinin uzun vadeli ve tutarlı olduğunu kaydeden Şi, AB'ye kendi Çin algısını oluşturma, bağımsız bir Çin siyaseti benimseme ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürekli gelişimi için Pekin ile çalışma çağrısında bulundu. .

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