DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Barcelona, Atletico Madrid'i 4 golle devirdi
Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’ya girdi
Rusya ile Karadağ arasında 'firari milyarder' krizi
Evine silahlı baskın yapılan Suriyeli gazeteciden 'çocuklarıma iyi bakın' paylaşımı
'Dilerim geçmiş olmasın' demişti; AK Parti'den HDP'li Kaya'ya tepki
Başakşehir, Pizzi'yi kadrosuna kattı!
OGM'de orman yangınlarıyla mücadele için havacılık dairesi kuruldu
Orman yangınlarına 'yapay zeka' ile anında tespit
Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli: İstediğimiz gibi olmadı
Yerli yazılımcılar 'ücretsiz' okulda yetişiyor
Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
Lille - PSG maçını donmadan HD olarak canlı izle!
D'S Damat'tan Romanya'nın gözde turistik şehri Braşov'a yeni mağaza
Tarım Kredi danışmanlık hizmeti alacak

TIMETURK / DÜNYA / Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’ya girdi

Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’ya girdi

Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa Mescid-i Aksa’ya girdi.

20 Dakika Önce
2022-02-06 22:50:28
Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’ya girdi

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah'ın 7 Şubat 2007'de aldığı yasağın sona ermesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girdiğini belirtti.

Zabarka, Şeyh Salah'ın ailesiyle Doğu Kudüs'e geldiğini, 15 yıl aradan sonra sorunsuz bir şekilde akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa'da eda ettiğini aktardı.

Şeyh Salah'ın Harem-i Şerif'in girişinde İsrail polislerince bir süre bekletildiğini belirten Zabarka, Şeyh'in Mescid-i Aksa'ya girişinde çok sayıda Filistinlinin kendisini karşıladığını ifade etti.

Şeyh Raid Salah'a, Şubat 2007'de uygulanmaya başlanan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı, hapse atıldığı 16 Ağustos 2020'e kadar sürmüştü. 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmasının ardından ise İsrail istihbaratı Salah hakkında yeni bir giriş yasağı kararı almamıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş