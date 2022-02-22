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Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileyi evinden zorla çıkarma kararı donduruldu

Filistinli Salim ailesi kararı sevinçle karşıladı ancak tedirginlikleri devam ediyor.

5 Dakika Önce
2022-02-22 18:56:11
Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileyi evinden zorla çıkarma kararı donduruldu

İsrail yargısı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Salim ailesini evinden zorla çıkarma kararını askıya aldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesinin kararına göre, Salim ailesinin mart ayı başında evlerinden zorla çıkarılması için verilen hüküm donduruldu.

Mahkemenin kararında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi grupların şiddet ve provokasyon eylemleriyle gerginliğin giderek artmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Salim ailesi ve aileye destek veren aktivistler kararı sevinçle karşıladı.

AA muhabirine konuşan 73 yaşındaki Fatma Salim, "Tahliye kararının dondurulmasından ötürü çok mutluyum. Mart ayı başında bizi zorla çıkaracaklardı. Ama Allah'a şükür Avukatımız Macid Ganayim kararın dondurulduğunu bildirdi." dedi.

Fatma Salim, askıya alma kararının ne zamana kadar geçerli olacağı hakkında kendisine bilgi verilmediğini, ancak kararın geçerli olması için mahkemeye 25 bin şekel (yaklaşık 7,750 dolar) ödemeleri gerektiğini kaydetti.

Sevinçle birlikte tedirginlik devam ediyor

Fatma Salim'in oğlu Eyüp Salim ise karar nedeniyle sevinçli olsa da evlerinden zorla çıkarılma tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekti.

Eyüp Salim, "Bize de Şemase ailesinin evine yaptıklarını yapmalarından korkuyoruz. Onların da evden çıkarılma kararı mahallede yaşanan gerginlik nedeniyle durdurulmuştu. Ancak günler sonra evlerini basıp onları zorla çıkarıldılar. Umarız bizim hakkımızda hayırlısı olur." diye konuştu.

Şeyh Cerrah'ta artan gerilim

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda en az 20 kişi tutuklanmış, onlarca kişi yaralanmıştı. AA .

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