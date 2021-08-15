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Seyfülislam Kaddafi'yi yakalamak için insan avı başlatıldı

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ülkedeki paralı askerler ve silahlı milisler Kaddafi'yi yakalamak için insan avı başlattı.

44 Dakika Önce
2021-08-15 07:00:19
Seyfülislam Kaddafi'yi yakalamak için insan avı başlatıldı

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ülkedeki paralı askerler ve silahlı milisler Kaddafi'yi yakalamak için insan avı başlattı.

Rus TASS haber ajansına konuşan bir askeri kaynak, yabancı paralı askerlerin ve silahlı grupların Kaddafi'yi bulmaya ve yakalamaya çalıştığını aktardı.

Libya Askeri Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Libya basınına göre Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Başsavcılık ofisince polis ve askeri birimlere hitaben yazılan 5 Ağustos tarihli talimatta, "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları nedeniyle Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması ve tutuklanmak üzere yetkili makamlara sevk edilmesi kararına yer verildi.

Kararda, "askeri ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dahilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi.

Söz konusu kararın, "Trablus şehrine yönelik Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığını" açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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