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TIMETURK / DÜNYA / Seyfülislam Kaddafi aday olmaya karar verdi

Seyfülislam Kaddafi aday olmaya karar verdi

Merhum Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Muammer Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen aday olma kararı aldığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-09-01 12:03:26
Seyfülislam Kaddafi aday olmaya karar verdi

Merhum Libya lideri Muammer Kaddafi'nin destekçilerine yakın olan "Afrika Haber Portalı", Seyfülislam Muammer Kaddafi'nin 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen aday olma kararı aldığını bildirdi.

London Times gazetesi, Seyfülislam'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetinde olduğunu doğruladığını aktarıyor.

Afrika Haber Portalı, özel olarak nitelendirdiği bir kaynaktan alıntı yaparak, bu duyurunun "Fetih Devrimi'nin 52. yıldönümü" ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi.

Portaldan yapılan açıklamada, merhum Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın daha sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını resmen açıklayacağı belirtildi.

London Times gazetesi yakın zamanda Libya'nın Zintan kentinden Seyfülislam Kaddafi ile bir röportaj yapmış ve onun kamu hayatına geri dönmeyi planladığını ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı planladığını aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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